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Сколько лет исполнилось Саратову?
Сколько лет исполнилось Саратову?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Основан в 1590 году вот так:-)
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