Сколько лет отделяет Невскую битву от Ледового побоища

Сколько лет отделяет Невскую битву от Ледового побоища

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ледовое побоище Дата5 апреля 1242 г невская битва 15 июля 1240 г. разница 2 года 4 месяца 10 дней
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