Сколько литров хлора (при н.у.) образуется при взаимодействии 80 мл 36% раствора соляной кислоты (=1,18 г/мл) с 40г перманганата калия? 2KMnO4+8HCl+3Cl2+3MnO2+2KCl+4H2O

Начнём с того, что уравнение неверное. Оксид марганца (IV) устойчив в нейтральной среде, а у нас кислая. 2KMnO4 + 16HCl = 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O m р-ра(HCl) = 80 мл * 1,18 г|мл = 94,4 г m (HCl) = 94,4 * 0.36 = 33,984 г n (HCl) = m/M = 33.984 г / 36,5 г|моль = 0.931 моль n(KMnO4) = m/M = 40 г / 158 г|моль = 0,253 моль KMnO4 в недостатке n(Cl2) = 2,5n(KMnO4) = 0,5 моль V(Cl2) = n*Vm = 0,5 моль * 22,4 л|моль = 11,2 л