Сколько мм в 0.8 м скажите пожалуйста

Сколько мм в 0.8 м скажите пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В 1 м -1000 мм Значит : 0,8•1000= 800мм
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