Сколько можно составить двухзначных чисел,значение суммы чифр которых равно:)8; 2)9? Сколько среди них чисел,оканчивающихся: а)чётной цифрой; б) нечетной цифрой?
Сколько можно составить двухзначных чисел,значение суммы чифр которых равно:)8; 2)9? Сколько среди них чисел,оканчивающихся: а)чётной цифрой; б) нечетной цифрой?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 8 = 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 - всего 8 чисел, 4 четных и 4 нечетных. 2) 9 = 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 - 9 чисел, 5 четных и 4 нечетных.