Сколько молекул содержится в 200 г 24,5% ного водного раствора серной кислоты (H4SO4)?
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Сколько молекул содержится в 200 г 24,5% ного водного раствора серной кислоты (H4SO4)?
Ответ(ы):
Гость:
M(H2SO4)= (200*24,5)/100=49 г. n(H2SO4)= 49/98=0,5 моль N(H2SO4)=0.5*6,02*10^23=3,01*10^23 молекул
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