СКОЛЬКО МОЛЕКУЛ В 16 МОЛЯХ ВОДОРОДА, СРОЧНО, Желательно с вычеслениями.

Ответ число молекул в 16 молях водорода следующий.Рассуждаем так:если в одном моле любого вещества 6,02 на 10 в двадцать третьей степени молекул,то в 16 молях будет 16 умножить на 6,02 .10в( 23) степени.К сожалению нет верхних и нижних индексов в этих сообщениях,я не могу их показать). Число Авогадро -это 6,02 .10 в 23 степени.Ответ 96,32 умножить на 10 в двадцать третьей степени