Сколько моль и сколько молекул содержится в 128 г so2
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Сколько моль и сколько молекул содержится в 128 г so2
Ответ(ы):
Гость:
V(ню)=m/M m(so2)=64гр v=128/64=2моль n=N/v n=6.02*10^23/2=3.01*10^23 Ответ:v=2 моль,n=3.01*10^23
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