Сколько орфографических ошибок??? Смерзшаяся земля, покрытая пушистым, мягким слоем, совершенно смолкла, зато воздух стал как-то особенно чуток, отчетливо перенося на далекие расстояния и крик вороны, и удар топора, и легкий треск обломавшейся ветки. По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший в удалении. Это мальчишки кидали камни на деревенском пруду.