Сколько осадков выпадает на остове ява , почему?

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Сколько осадков выпадает на остове ява , почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Больше всего осадков выпадает с ноября по февраль, причем ливни могут быть настолько сильными, что нарушается естественный ход жизни.В год более 6000 мм.Остров окружен Яванским морем на севере, Зондским проливом на западе, Индийским океаном на юге, Балийским проливом на востоке.Климат Явы имеет два времени года: сезон дождей (с ноября по март) и сухой сезон (с апреля по октябрь). Осадки, как правило, выпадают во второй половине дня, самые влажные месяцы в январе и феврале. Внутренние горные области получают гораздо больше осадков.Западная Ява более влажная, чем Восточная.
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