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Сколько пальцев на ноге ?
Сколько пальцев на ноге ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
У кенгуру по пять пальцев на каждой ноге
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