Сколько получится 2345+5674.
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Сколько получится 2345+5674.
Ответ(ы):
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Равно 8019 %%%%%% ёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё
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