Сколько процентов составляет число 6 целых одна вторая от числа 26

Сколько процентов составляет число 6 целых одна вторая от числа 26

Ответ(ы):

Ответил Гость:
6 1/2 : 26 = 13/2 : 26 = 1/4 = 0,25 = 25 ( % )
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