Сколько раз солдату из сказки Андерсена нужно ударить по огниву чтобы набрать золотые монеты

Сколько раз солдату из сказки Андерсена нужно ударить по огниву чтобы набрать золотые монеты

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ему нужно ударить 2 раза
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