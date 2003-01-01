Сколько различных простых делителей имеет число 660? А)5 В)3 С)6 Д)4

Сколько различных простых делителей имеет число 660? А)5 В)3 С)6 Д)4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
660 = 2 * 2 * 3 * 5 * 11 Различные 2 3 5 11 Итого 4 Ответ Д) 4
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