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Сколько различных простых делителей имеет число 660? А)5 В)3 С)6 Д)4
Сколько различных простых делителей имеет число 660? А)5 В)3 С)6 Д)4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
660 = 2 * 2 * 3 * 5 * 11 Различные 2 3 5 11 Итого 4 Ответ Д) 4
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