Сколько различных трехзначных чисел можно записать используя цифры 4.0.2.5. если эти цифры в числе: а) могут повторяться б)не могут повторяться С решением пожалуйста

А) на любое место любое кроме нуля на первое 3*4*4=48 б) на первое все кроме нуля, на второе - кроме первого, на третье - кроме первого и второго 3*3*2=18