Сколько ребер выходит из одной вершины куба?

Сколько ребер выходит из одной вершины куба?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3 вершины. Тут всё очень просто. Попробуйте нарисовать куб и посчитать:)
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