Сколько решений имеет уравнение |||x|-1|-1|=1/2. Помогите пожалуйста! Дам 30 баллов!

|||x|-1|-1|=1/2 По определению модуля это означает, что ||x|-1|-1=1/2 или ||x|-1|-1= - 1/2 ||x|-1|=3/2 или ||x|-1|=1/2 |x|-1=3/2 или |x|-1=-3/2 |x|-1=1/2 или |x|-1=-1/2 |x|= 5/2 |x| = -1/2 |x|=3/2 |x|=1/2 x= 5/2 уравнение х = 3/2 х = 1/2 или не имеет или или х=-5/2 корней х = -3/2 х=-1/2. О т в е т. 6 корней: -5/2; -3/2; -1/2; 1/2; 3/2; 5/2.