Сколько рейсов нужно проделать водовозке (размеры цистерны:диаметр 1,2 м и длина 2 м),что бы заполнить резервуар для воды цилиндрической формы диаметром 6 м и высотой 4 м?
Сколько рейсов нужно проделать водовозке (размеры цистерны:диаметр 1,2 м и длина 2 м),что бы заполнить резервуар для воды цилиндрической формы диаметром 6 м и высотой 4 м?
Ответ(ы):
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1) V цилиндра = пи • r^2 • h = 3,1415 • ( 6/2)^2 • 4 = 12,566 • 3^2 = 113,094 ( м3 ) объём резервуара 2) V = 3,1415 • ( 1,2 : 2 )^2 • 2 = 12,566 • 0,6^2 = 4,52376 ( м3 ) объём одной водовозки 3) 113,094 : 4,52376 = 25 ( рейсов ) Ответ 25 рейсов