Сколько семядолий в апельсине,мандарине,лимоне,яблоке и винограде?

Сколько семядолий в апельсине,мандарине,лимоне,яблоке и винограде?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Везде 2. они потому и двудольные
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