Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Сколько семядолий в апельсине,мандарине,лимоне,яблоке и винограде?
Сколько семядолий в апельсине,мандарине,лимоне,яблоке и винограде?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Везде 2. они потому и двудольные
Похожие вопросы
Сколько будео 2x•280y
Шамаларды мыдытара дейін дгелектеп мы есебімен жазу керек 6995 м, 2219 км, 40 076 км, 8848 м
На путь по течению реки моторная лодка затратила 3 часа.Найдите сколько времени t часов потребуется лодке на обратный путь если скорость течения ре...
В куске было 60 м материи сначала от него отрезали 8м а затем в 2 раза больше сколько метров материи осталось в куске
Найдите D(f)- область определения функции:
Как древние люди добывали пищу и огонь
Java Улитка ползёт по вертикальному шесту высотой h метров, поднимаясь за день на a метров, а за ночь спускаясь на b метров. На какой день улитка д...
Помогите написать ЭССЭ на тему "Права человека в современном мире" спасибо большое)))
В 1 день вспахано 180 гектар во второй день -80% от 1 дня а третий день -11 двенадцатых от 2-ого дня сколько гектаров вспахано за 3 дня? ...
Что иван - царевич принес домой наутро?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск