Сколько степеней свободы имеет тело, что лежит на плоскости: а) две б) три в) четыре г) шесть

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Любое свободное в пределах одной оси тело может: а) перемещаться б) вращаться вокруг этой оси. Три координатных оси дают три перемещения и три вращения - итого шесть степеней свободы. Плоскость отнимает вращение вокруг двух осей и перемещение по одной оси, т.е. три степени свободы. итого остается три. Ответ: б) три