Сколько существует 10-цифровых телефонных номеров таких, что цифры 0 и 9 не встречаются среди первых четырех цифр номера?
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Сколько существует 10-цифровых телефонных номеров таких, что цифры 0 и 9 не встречаются среди первых четырех цифр номера?
Ответ(ы):
Гость:
(Используется правило комбинаторного умножения) Если цифры могут повторятся в номере: для первых четырех цифр в номере делается каждый раз выбор из 8 цифр для остальных шести каждый раз делается выбор из 10 цифр всего номеров: Если цифры не могут повторятся в номере: для 1-й цифры номера есть вариантов 8 (1,2,3,...,8) для 2-й: 7 для 3-й: 6 для 4-й: 5 для 5-й: 4 + 2 = 6 для 6-й: 5 для 7-й: 4 для 8-й: 3 для 9-й: 2 для 10-й: 1 всего вариантов: 8*7*6*5*6*5*4*3*2*1=1209600
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