.сколько существует двузначных чисел которые делятся без остатка на все однозначные числа

.сколько существует двузначных чисел которые делятся без остатка на все однозначные числа

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Существует 15 таких чисел
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