сколько существует двузначных чисел,которые делятся без остатка на все однозначные числа?

сколько существует двузначных чисел,которые делятся без остатка на все однозначные числа?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Мне кажется 1,2,4,6 все)))))))
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