Сколько существует натуральных чисел, меньших 12 и делящихся на 2.

Сколько существует натуральных чисел, меньших 12 и делящихся на 2.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это 2,4,6,8,10 и того 5
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