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Сколько трёхзначных чисел можно записать, используя цифры 4 и 3
Сколько трёхзначных чисел можно записать, используя цифры 4 и 3
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444 443 434 433 333 344 343 334
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