Сколько трёхзначных чисел можно записать, используя цифры 4 и 3

Сколько трёхзначных чисел можно записать, используя цифры 4 и 3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
444 443 434 433 333 344 343 334
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