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сколько твёрдых и мягких согласных звуков в слове маленький
сколько твёрдых и мягких согласных звуков в слове маленький
Ответ(ы):
Ответил Гость:
твёрдых: только 1 -М мягких:л,н,к,й-их 4
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