Сколько тысяч лет назад создалась письменность
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Сколько тысяч лет назад создалась письменность
Ответ(ы):
Гость:
Самая первая письменность создалась около 5000(пяти тысяч) лет назад.
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