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Сколько в 5.000 центнеров тонн?
Сколько в 5.000 центнеров тонн?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
5.000 центнеров это 500 тонн
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