Сколько в слове голубое звуков, слогов, букв ( помогите разобрать )

Сколько в слове голубое звуков, слогов, букв ( помогите разобрать )

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8 зв., 4 сл., 7 б. ....... как то так
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