Сколько водяного пара может содержаться в 2 метрах воздуха при температуре +10 С?Сколько водяного пара нужно добавить для насыщения этого воздуха при увеличении температуры до +20 С?
Сколько водяного пара может содержаться в 2 метрах воздуха при температуре +10 С?Сколько водяного пара нужно добавить для насыщения этого воздуха при увеличении температуры до +20 С?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. В 1 м3 при +10 градусах по Цельсию содержится 9,4 гр. водяного пара,это находим в таблице,следовательно: 9,4*2=18,8 грамм водяного пара в 2-х м3. 2. В 1 м3 при температуре +20 градусов по Цельсию находится 17,3 гр. водяного пара(таблица),значит надо: 17,3*2=34,6 34,6-18,8=15,8 грамм водяного пара надо добавить.