Сколько водяного пара содержит 1 м3 воздуха при температуре +10 С,если его относительная влажность: а) 100% б) 50% в) 10%?

1м3 воздуха при температуре +10 градусов по Цельсию содержит водяного пара 9 грамм,следовательно при относительной влажности в 100% это будет 9 грамм; при относительной влажности в 50% это 4,5 грамма; а при относительной влажности в 10% это будет 0,9 грамм водяного пара.