Сколько времени будет в Новосибирске, если в Магадане 21 час. И в Иркутске, если в Москве 4 часа? (нужно решить задачей)

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Сколько времени будет в Новосибирске, если в Магадане 21 час. И в Иркутске, если в Москве 4 часа? (нужно решить задачей)

Автор: Гость