Сколько времени будет в Новосибирске, если в Магадане 21 час. И в Иркутске, если в Москве 4 часа? (нужно решить задачей)
Разное
Сколько времени будет в Новосибирске, если в Магадане 21 час. И в Иркутске, если в Москве 4 часа? (нужно решить задачей)
Ответ(ы):
Гость:
1) 19 часов (21 -2) 2)8 часов (4+4)
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