Сколько времени потребуется катерам идущим со скоростью 40 кмч? доплыть до пункта назначения находящегося на расстоянии 225 км. Если скорость течения 5 кмч и один катер идет по течению а другой против.

1) 40 + 5 = 45 (км/ч) скорость катера по течению. 2) 225 : 45 = 5 (ч) Ответ: За 5 часов катер проплывёт расстояние в 225 км по течению. А вот против течения я не знаю как. У меня получается с остатком, но наверное я просто где-то ошиблась. Извини.