Сколько времени потребуется машине, движущейся со скоростью80. км/ч,чтобы догнать машину,находящуюся впереди на расстоянии 1 км, имеющую скорость 82 км/ч
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Сколько времени потребуется машине, движущейся со скоростью80. км/ч,чтобы догнать машину,находящуюся впереди на расстоянии 1 км, имеющую скорость 82 км/ч
Ответ(ы):
Гость:
Он ни догонит никогда т.к у второго скорость больше,чем у первого.
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