Сколько всего квадратов можно на рисунке

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Сколько всего квадратов можно на рисунке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-171-81-9и т.д.
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