Сколько запятых в предложении/ он подкрепился плодами и коренья и пошел к реке. Долго лежал он и наконец заснул от волнения и усталости. Он осмотрелся и увидел много д еревьев птиц и цветов. Он набрал под деревь...

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Сколько запятых в предложении/ он подкрепился плодами и коренья и пошел к реке. Долго лежал он и наконец заснул от волнения и усталости. Он осмотрелся и увидел много д еревьев птиц и цветов. Он набрал под деревьями толстых сучьев и веток и связал их.

Автор: Гость