Сколько запятых в предложении/ он подкрепился плодами и коренья и пошел к реке. Долго лежал он и наконец заснул от волнения и усталости. Он осмотрелся и увидел много д еревьев птиц и цветов. Он набрал под деревь...

Разное
Сколько запятых в предложении/ он подкрепился плодами и коренья и пошел к реке. Долго лежал он и наконец заснул от волнения и усталости. Он осмотрелся и увидел много д еревьев птиц и цветов. Он набрал под деревьями толстых сучьев и веток и связал их.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я тоже считаю как вы, но здесь имеется в виду что всего один ответ должен быть правильным....как быть?
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