Сколько зарабатывали люди в Англии в 1975-1976. Примерно в фунтах

Сколько зарабатывали люди в Англии в 1975-1976. Примерно в фунтах

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Ответил Гость:
Сколько зарабатывали люди в Англии в 1975-1976. Примерно в фунтах 35
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