Сколько звуков и букв в предложении пришла поздняя осень.Дуют холодные ветры.Птицы улетели в тёплые края

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Сколько звуков и букв в предложении пришла поздняя осень.Дуют холодные ветры.Птицы улетели в тёплые края

Автор: Гость