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Сколько звуков в слове "иностранные"?
Сколько звуков в слове "иностранные"?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Букв 11, звуков 11, слогов: 5
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