Скорее!! Пожалуста!! Фунция парна или не парна y=-x/x+1

Скорее!! Пожалуста!! Фунция парна или не парна y=-x/x+1

Ответ(ы):

Ответил Гость:
- функція непарна - функція парна Отже, функція парна
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