Скоро мамин праздник Международный женский день подумайте какую вы напишите маме бабушке сестре поздравительную открытку как вы Обратитесь к ней темы и поздравить И что это желаете Составьте и запишите поздравления для мамы баб...

Гость: Гость:

Дорогая мамочка, в этот день я хочу пожелать тебе счастья, ты у меня самая лучшая.Желаю чтобы ты всегда была здорова и никогда не болела. Я хочу тебя радовать всегда! Я тебя люблю:)