Скоро мамин праздник Международный женский день подумайте какую вы напишите маме бабушке сестре поздравительную открытку как вы Обратитесь к ней темы и поздравить И что это желаете Составьте и запишите поздравления для мамы баб...

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Скоро мамин праздник Международный женский день подумайте какую вы напишите маме бабушке сестре поздравительную открытку как вы Обратитесь к ней темы и поздравить И что это желаете Составьте и запишите поздравления для мамы бабушки MP3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогая мамочка, в этот день я хочу пожелать тебе счастья, ты у меня самая лучшая.Желаю чтобы ты всегда была здорова и никогда не болела. Я хочу тебя радовать всегда! Я тебя люблю:)
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