Скоро появяться, хлынул дождь, пожелтевшие липы какое из них не словосочитане
Разное
Скоро появяться, хлынул дождь, пожелтевшие липы какое из них не словосочитане
Ответ(ы):
Гость:
Хлынул дождь — не является словосочетанием, потому что хлынул это сказуемое, а дождь — подлежащее. А сказуемое с подлежащим — это не словосочетание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Запишите обозначение, аналитическую и геометрическую модели числового промежутка: (Луч с концом в точке 7). Сколько натуральных чисел принадлежит д...
Разное
Помогите пожалуйста очень срочно) какие различия по возрастному составу населения наблюдаются в отдельных регионах России? чем это обусловлено? ...
Разное
Составьте небольшой текст,в котором с помощью имен прилагательных,вы опишите осенние деревья,кустарники,цветы,травы и т.д.
Разное
Стадион вмещает 20тыс. зрителей на фудбольный матч продано 3тыс. билетов. Какая часть билетов продано? Выразите ответ в пронцентах. ...
Разное