Скорость 1 черепахи-0,05м/c Скорость 2 черепахи-0.14 м/с Время-2 суток Найти расстоян??е 1 Найти расстояние 2

Гость: Гость:

V1=0,05 м/с t = 2 суток = 48 часов = 48*3600 секунд S1=V1*t = 0,05*48*3600 = 8 640 м = 8 км 640 м V2 = 0,14 м/с S2 =0,14*48*3600 = 24 192 м = 24 км 192 м (что-то быстрые черепахи :)