Скорость 5км/ч. время 2 ч . расстояние ? скорость ?. время 2 ч. расстояние 10 км. скорост?? 5 км/ч. время ?. расстояние 10 км.
Математика
Скорость 5км/ч. время 2 ч . расстояние ? скорость ?. время 2 ч. расстояние 10 км. скорост?? 5 км/ч. время ?. расстояние 10 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x2=10 км 10:2=5 км/ч 10:5=2ч
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