Скорость 5км/ч. время 2 ч . расстояние ? скорость ?. время 2 ч. расстояние 10 км. скорост?? 5 км/ч. время ?. расстояние 10 км.

Математика

Скорость 5км/ч. время 2 ч . расстояние ? скорость ?. время 2 ч. расстояние 10 км. скорост?? 5 км/ч. время ?. расстояние 10 км.

Автор: Гость