Скорость автомобиля 100 км/ч . Какое расстояние ему останется проехать после четырехтчасов пути , если длина маршрута 600 км ?
Математика
Скорость автомобиля 100 км/ч . Какое расстояние ему останется проехать после четырехтчасов пути , если длина маршрута 600 км ?
Ответ(ы):
Гость:
1) 4ч * 100км/ч= 400км ( проедет авто за 4 часа); 2) 600км - 400км = 200км ( останется проехать).
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