Скорость автомобиля 100 км/ч . Какое расстояние ему останется проехать после четырехтчасов пути , если длина маршрута 600 км ?

Математика
Скорость автомобиля 100 км/ч . Какое расстояние ему останется проехать после четырехтчасов пути , если длина маршрута 600 км ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 4ч  * 100км/ч= 400км ( проедет авто за 4 часа);                                               2) 600км - 400км = 200км ( останется проехать).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите алгебру пожалуйстаномер 525 буду очень благодарна
Ответить
Русский язык
Подобрать родственные слова с этими корнями ;1 группа- лес-, -вар-, вес, 2 группа -свет-,-звон-,-бел- 3группа -сказ- ,-лис-, -сол - СЛОВА : варен...
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ МНЕ Я ЗДЕЛАЛА НА 3 И ХОЧУ ЗДЕЛАТ 4-5
Ответить
Математика
Два лыжника вышли из поселка одновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12км в час,а другой 10км в час.Через солько ч...
Ответить
Математика
Как найти площади квадратного треугольника?
Ответить