Скорость автомобиля 100 км/ч . Какое расстояние ему останется проехать после четырехтчасов пути , если длина маршрута 600 км ?

Математика

Скорость автомобиля 100 км/ч . Какое расстояние ему останется проехать после четырехтчасов пути , если длина маршрута 600 км ?

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