Скорость автомобиля на 40 км/ч больше скорости мотоцикла. Они двигаются на встречу друг другу и проехали вмести 380 км автомобиль был в пути 3 ч ,а мотоцикол 1ч . Найдите скорость мотоцикла

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Скорость автомобиля на 40 км/ч больше скорости мотоцикла. Они двигаются на встречу друг другу и проехали вмести 380 км автомобиль был в пути 3 ч ,а мотоцикол 1ч . Найдите скорость мотоцикла

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