Скорость автомобиля на 40 км/ч больше скорости мотоцикла. Они двигаются на встречу друг другу и проехали вмести 380 км автомобиль был в пути 3 ч ,а мотоцикол 1ч . Найдите скорость мотоцикла
Алгебра
Скорость автомобиля на 40 км/ч больше скорости мотоцикла. Они двигаются на встречу друг другу и проехали вмести 380 км автомобиль был в пути 3 ч ,а мотоцикол 1ч . Найдите скорость мотоцикла
Ответ(ы):
Гость:
X скорость мотоцикла x+40 скорость автомобиля x + ( x + 4 0) * 3 = 380 x +3x +120 =380 4x = 380 - 120 x = 260 4 = 65 км ч скорость мотоцикла
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