Скорость катера по течению 23,7 километра в час Найдите собственную скорость катер?? и его скорость против течения если скорость течения 3,8 километра в час
Математика
Скорость катера по течению 23,7 километра в час Найдите собственную скорость катер?? и его скорость против течения если скорость течения 3,8 километра в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Своя скорость 23,7-3,8=19,9 Против течения 19,9-3,8=16,1
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