Скорость катера по течению 23,7 километра в час Найдите собственную скорость катер?? и его скорость против течения если скорость течения 3,8 километра в час

Математика

Скорость катера по течению 23,7 километра в час Найдите собственную скорость катер?? и его скорость против течения если скорость течения 3,8 километра в час

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