Скорость катера по течению равна 31 км/ч, а против течения 25 км/ч. Найдите собственн??ю скорость катера и скорость течения реки.

Математика

Скорость катера по течению равна 31 км/ч, а против течения 25 км/ч. Найдите собственн??ю скорость катера и скорость течения реки.

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