Скорость катера по течению равна 31 км/ч, а против течения 25 км/ч. Найдите собственн??ю скорость катера и скорость течения реки.

Математика
Скорость катера по течению равна 31 км/ч, а против течения 25 км/ч. Найдите собственн??ю скорость катера и скорость течения реки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31-25=6(скорость течения) 25-6=19
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