Скорость катера по течению реки 22км/я, а против течения 18 км/ч . Найдите скорость течения реки и собственную скорость катера.

Математика

Скорость катера по течению реки 22км/я, а против течения 18 км/ч . Найдите скорость течения реки и собственную скорость катера.

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