Скорость катера по течению реки 22км/я, а против течения 18 км/ч . Найдите скорость течения реки и собственную скорость катера.

Математика
Скорость катера по течению реки 22км/я, а против течения 18 км/ч . Найдите скорость течения реки и собственную скорость катера.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость течения: 22-18=4/2=2 Собственная скорость: 22-2=10 Ну или 18+2=20)
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